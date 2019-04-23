2019-04-23T09:59:34+03:00
Общество

В Кемерове пройдет парад речных судов

Лодки и катера пройдут по Томи
Кирилл ЧАЩИН
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3 мая по Томи пройдет парад3 мая по Томи пройдет парадФото: Кирилл ЧАЩИН
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На Томи в Кемерове 3 мая пройдет парад речных судов. Музей-заповедник «Томская писаница» организует масштабный праздник «День большой воды».

Как отметили в музее, ключевым событием праздника станет парад судоходных средств. В нем примут участие теплоход КС-207, катер «Томская писаница», а также катера Государственной инспекции по маломерным судам при ГУ МЧС Кемеровской области. Эскадра торжественно проплывет вдоль центральной набережной Томи и обойдет остров Кемеровский.

Кроме того, с 14.00 до 16.00 пройдет торжественная часть на набережной за мемориалом Славы воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На ней будет официально открыт водный экскурсионный сезон, пройдет парад кадетов и встреча с ветеранами морского и речного флота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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