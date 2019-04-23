На открытии президентского кадетского училища в Кемерове устроят шоу

СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-23T10:33:43+03:00

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На открытии президентского кадетского училища в Кемерове устроят интересное шоу. Об этом рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Во вторник днем Сергей Цивилев вместе с полпредом президента Сергеем Меняйло осмотрел ход строительства президентского кадетского училища в Кемерове. По словам губернатора Кузбасса, 1 сентября на открытии учебного заведения присутствующие увидят необычное шоу.

– Наше кадетское училище специализируется на информационных технологиях и связи. Я не буду все раскрывать. Но у нас интересные вещи продуманы на 1 сентября. Вы увидите, что такое – развитие IT-технологий и связи. Это будет прекрасное интересное шоу. Это будет не просто праздник, но и демонстрация потенциала и возможности этих детишек, которые будут учиться в кадетском корпусе, – отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU