В Шерегеше зарезали мужчину
В Шерегеше 23-летний мужчина зарезал своего собутыльника. Следственный комитет разбирается в обстоятельствах убийства.
Как сообщили в пресс-службе администрации Таштагольского района, сообщение о преступлении поступило в экстренные службы около часа ночи 23 марта. На улице Дзержинского в Шерегеше во время распития спиртного 23-летний мужчина дважды ударил ножом 35-летнего мужчину. Ранения пришлись в грудь и шею. Пострадавший скончался на месте.
В СУ СК по Кемеровской области подтвердили факт убийства, отметив, что преступление произошло на бытовой почве. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU