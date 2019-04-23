В Шерегеше зарезали мужчину

СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-23T11:25:19+03:00

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В Шерегеше 23-летний мужчина зарезал своего собутыльника. Следственный комитет разбирается в обстоятельствах убийства.

Как сообщили в пресс-службе администрации Таштагольского района, сообщение о преступлении поступило в экстренные службы около часа ночи 23 марта. На улице Дзержинского в Шерегеше во время распития спиртного 23-летний мужчина дважды ударил ножом 35-летнего мужчину. Ранения пришлись в грудь и шею. Пострадавший скончался на месте.

В СУ СК по Кемеровской области подтвердили факт убийства, отметив, что преступление произошло на бытовой почве. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU