В кемеровское президентское кадетское училище приглашают детей со всей страны

СЕГОДНЯ 11:32 2019-04-23T11:57:41+03:00

Ожидается конкурс до 10 человек на место [видео]

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В кемеровском президентском кадетском училище смогут учиться дети со всей страны. Об этом рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

- Я сразу говорил, что это училище не только для Кузбасса, но и для Сибири, Дальнего Востока. У нас нет ограничений по поступающим из других регионов. Мало того, я сегодня отправлю предложения всем губернаторам о том, чтобы они разместили информацию у себя. Чтобы как можно больше детишек со всей страны получили доступ к этому училищу, - отметил Сергей Цивилев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/704781" frameborder="0"></iframe> Полпред президента о кадетском училище в Кемерове.Екатерина БОРМОТОВА

Губернатор добавил, что главная задача на сегодня - обеспечить сбор документов, который будет идти до конца мая.

- Сегодня дал распоряжение на нашу горячую линию сделать 30 каналов, чтобы она работала круглосуточно, - добавил Цивилев.

Сейчас строительство училища идет с опережением графика на три дняФото: Екатерина БОРМОТОВА

Вместе с полпредом президента Сергеем Меняйло губернатор Кузбасса проверил строительную площадку, где в августе появится президентское кадетское училище. Он отметил, что строительство идет с опережением графика на три дня.

Кроме того, губернатор создал интригу вокруг открытия кемеровского президентского кадетского училища, рассказав, что на на нем запланировано шоу.

1 сентября 2019 года училище примет первых 360 кадетовФото: Екатерина БОРМОТОВА

Напомним, о строительстве в Кемерове президентского кадетского училища стало известно 1 июля 2018 года. Осенью появился проект будущего заведения. 26 декабря 2018 года был заложен памятный камень на месте строительства. В апреле стартовал набор учащихся в президентское кадетское училище.

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ИСТОЧНИК KP.RU