2019-04-23T12:15:24+03:00
Общество

В центре Кемерова запретят парковку из-за ярмарки

Ограничения будут действовать 24 апреля
Кирилл ЧАЩИН
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24 апреля в Кемерове пройдет ярмарка. В это время парковка вокруг площади Советов будет запрещена24 апреля в Кемерове пройдет ярмарка. В это время парковка вокруг площади Советов будет запрещена
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В центре Кемерова запретят стоянку из-за сельскохозяйственной ярмарки. Ограничения будут действовать 24 апреля.

Напомним, что 24 апреля в семи городах области: Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Киселевске, Междуреченске и Белове пройдут сельскохозяйственной ярмарки, посвященные Пасхе и предстоящим майским праздникам.

Как отметили в центре организации дорожного движения, в связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки в Кемерове будет запрещена стоянка автомобилей на проспекте Советском, 54, 64 и улице Ермака,7. Ограничения будут действовать с 6.00 до 15.00 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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