Полпред президента наградил лучших социальных работников в Кемерове

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-23T12:08:08+03:00

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В Кемерове 23 апреля прошло пленарное заседание I съезда социальных работников Сибири. В нем принял участие полпред президента по СФО Сергей Меняйло.

В столице Кузбасса проходит I Съезд социальных работников Сибири. Во вторник состоялось пленарное заседание, в котором поучаствовал полномочный представитель президента по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло. Он отметил, что органы соцзащиты населения одними из первых привлекли к широкому взаимодействию институты гражданского общества. Полпред вручил памятный сувенир «Лучший социальный работник Сибири» самым достойным представителям профессии.

Отметим, что I съезд соцработников Сибири будет проходить в Кемерове три дня. В этом масштабном мероприятии участвуют специалисты из Австралии, Великобритании, Китая, США, Франции. Для того чтобы в работу съезда включились наибольшее количество кузбасских специалистов, была организована трансляция в 164 учреждениях области. За событиями съезда следят около 7 тысяч человек.

Отметим, что полпред президента также осмотрел площадку, где идет строительство кемеровского президентского кадетского училища.

ИСТОЧНИК KP.RU