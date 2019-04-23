Полпред президента наградил лучших социальных работников в Кемерове
В Кемерове 23 апреля прошло пленарное заседание I съезда социальных работников Сибири. В нем принял участие полпред президента по СФО Сергей Меняйло.
В столице Кузбасса проходит I Съезд социальных работников Сибири. Во вторник состоялось пленарное заседание, в котором поучаствовал полномочный представитель президента по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло. Он отметил, что органы соцзащиты населения одними из первых привлекли к широкому взаимодействию институты гражданского общества. Полпред вручил памятный сувенир «Лучший социальный работник Сибири» самым достойным представителям профессии.
Отметим, что I съезд соцработников Сибири будет проходить в Кемерове три дня. В этом масштабном мероприятии участвуют специалисты из Австралии, Великобритании, Китая, США, Франции. Для того чтобы в работу съезда включились наибольшее количество кузбасских специалистов, была организована трансляция в 164 учреждениях области. За событиями съезда следят около 7 тысяч человек.
Отметим, что полпред президента также осмотрел площадку, где идет строительство кемеровского президентского кадетского училища.
ИСТОЧНИК KP.RU