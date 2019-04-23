2019-04-23T12:57:54+03:00
Общество

Жительница Новокузнецка разделась ради победы в выборах

Популярный мужской журнал выбирает себе модель
Екатерина РОМАНОВА
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Жительница Новокузнецка разделась ради победы в выборах. ФОТО: miss.maximonline.ruЖительница Новокузнецка разделась ради победы в выборах. ФОТО: miss.maximonline.ru
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Новокузнечанка Виктория Кононова снялась обнаженной в постели ради того, чтобы победить во всероссийском конкурсе «Miss Maxim-2019». Сейчас она занимает 137-ю строку в рейтинге среди 280 участниц.

Новокузнечанка Виктория Кононова участвует в конкурсе. ФОТО: miss.maximonline.ru

Новокузнечанка Виктория Кононова участвует в конкурсе. ФОТО: miss.maximonline.ru

25-летняя новокузнечанка Виктория Кононова стала участницей конкурса «Miss Maxim-2019». Из 280 претенденток на победу путем народного голосования будут выбраны 100 девушек. Всех их организаторы пригласят в Москву на профессиональную фотосессию. После этого этапа останутся 10 финалисток. Финал будет проходить в июле, и именно тогда будет выбрана победительница. Именно ей выпадет честь украсить обложку сентябрьского номера журнала.

Популярный мужской журнал выбирает себе модель. ФОТО: miss.maximonline.ru

Популярный мужской журнал выбирает себе модель. ФОТО: miss.maximonline.ru

К слову, Виктория Кононова - профессиональный фитнес-тренер, помогающий с помощью правильно подобранной программы тренировок и сбалансированной диеты обрести тело мечты. Например, такое, как у нее самой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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