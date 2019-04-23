Наживался на покойниках: экс-полицейский из Кузбасса пойдет под суд за взятки

СЕГОДНЯ 14:05 2019-04-23T14:20:25+03:00

За три месяца он получил взяток на 45 тысяч рублей

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38-летний теперь уже бывший сотрудник полиции в скором времени предстанет перед судом. Мужчину обвиняют в том, что он за вознаграждение сообщал ритуальным агентам адреса, где умерли люди.

По версии следствия, в конце 2017 года к сотруднику полиции обратился ритуальный агент. Он предложил денежное вознаграждение за то, чтобы полицейский сообщал адреса, где умерли люди. За каждый заключенный с его помощью договор об оказании ритуальных услуг полицейский получал пять тысяч рублей. с декабря 2017 по февраль 2018 года ритуальный агент выплатил ему 45 тысяч рублей. Но на этом нелегальный бизнес и прекратился.

Сотрудники ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области пресекли незаконную деятельность экс-полицейского. Материалы дела были направлены в следственные органы, страж порядка лишился дохода. В отношении взяткодателя уголовное преследование было прекращено, так как он активно сотрудничал со следствием.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает следственное управление СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU