Кемеровчанам вместо «Лазурного» пообещали новый бассейн

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-23T14:38:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти планируют построить вместо «Лазурного» новый современный бассейн. Илья Середюк провел встречу с общественностью.

23 апреля глава Кемерова провел встречу с общественностью, на которой участники пришли к выводу, что СК «Лазурный» не отвечает современным требованиям, а его техническое состояние - ограниченно-работоспособное. Там же было решено построить новый современный бассейн в 50 метров длиной, с двумя чашами, фитнес-залом и сухим бассейном. Новое здание должно быть возведено вблизи настоящего. Проектировать новый бассейн будет мэрия. Проект будет согласован со спортивной общественностью. Финансовую поддержку планируется попросить у губернатора.

Школам плавания на время строительства бассейна будет предложено продолжить занятия в других бассейнах города: это бассейн в Кировском районе и в школе № 94.

Напомним, что накануне стало известно о планах властей снести спорткомплекс «Лазурный» ради строительства театрально-музейного комплекса. Мэр Кемерова Илья Середюк отметил, что бассейн уже устарел и не дает возможности проведения международных соревнований. Также предлагалось снести теннисный корт «Прогресс». Жители города тем временем создали петицию в защиту «Лазурного».

Отметим, что «Лазурный» был построен в 1967 году. Холдинг «СДС» выкупил его у Кемеровской области за 70 миллионов рублей и в 2005 году капитально отремонтировал. В 2018 году компания продала комплекс новому собственнику.

ИСТОЧНИК KP.RU