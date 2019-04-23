2019-04-23T19:08:08+03:00
Происшествия

В Кемерове снова загорелся Сосновый бор

Площадь пожара составила 500 квадратных метров
Кирилл ЧАЩИН
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Пожарные потушили возгораниеПожарные потушили возгорание
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Во вторник вечером, 23 апреля, в кемеровском Сосновом бору произошел пожар. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров.

Очевидец прислал в редакцию «Комсомольской правды – Кемерово» фотографию Соснового бора, на которой виден дым. Судя по фото, в южной части бора загорелась сухая трава и кустарник.

В главном управлении МЧС по Кемеровской области сообщили, что в 19.42 поступило сообщение о возгорании в Сосновом бору. На место выехало одно отделение пожарной охраны. Пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Напомним, что с начала апреля было зарегистрировано несколько палов сухой травы в Сосновом бору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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