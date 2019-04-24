2019-04-24T04:00:00+03:00
Общество

Силовики устроили стрельбу и взрывы в кузбасском городе

В Сети появилось видео с места учений
Кирилл ЧАЩИН
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Силовики устроили учения на городских улицах. Кадр: "ВКонтакте"Силовики устроили учения на городских улицах. Кадр: "ВКонтакте"
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В Березовском бойцы спецподразделения устроили стрельбу и взрывы. Очевидцы сняли бронетранспортер и силовиков на видео.

В четверг вечером в соцсети появилось несколько видеороликов, снятых в городе Березовский.На кадрах видно, как с проблесковыми маячками проезжают экипажи ДПС, затем раздуются пиротехнические взрывы. Несколько снарядов отлетели на толпу собравшихся посмотреть на происходящее. Затем со стрельбой из пулемета выезжает БТР, а за ним бегут вооруженные автоматами бойцы спецподразделения. Горожане отметили, что это были учения.

«Хорошо сработали. С такой защитой можно спать спокойно», – написал в соцсети Андрей Иванов.

По Березовскому проносится стреляющий БТР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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