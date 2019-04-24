2019-04-24T04:53:11+03:00
Общество

В Юрге второй раз закрыли закусочную с опасной шаурмой

Предприниматель не стал устранять нарушения
Кирилл ЧАЩИН
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Юргинский суд повторно закрыл точку общественного питания «Шаурма 555». В закусочной не стали устранять нарушения после первой проверки.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора, точка общественного питания ИП Мартиросян А.С. на улице Кирова, 5 была закрыта на 90 суток из-за опасных для здоровья людей нарушений. После этого срока специалисты ведомства повторно проверили предприятие. Нарушения оказались не устранены. На предпринимателя был составлен новый протокол об административной нарушении и протокол временном запрете работы.

Юргинский городской суд решил приостановить работу «Шаурмы 555» еще на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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