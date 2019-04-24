Обрекли на смерть: Кемеровчане выбросили живого щенка в плотно закрытом пакете

СЕГОДНЯ 05:44 2019-04-24T05:44:06+03:00

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Хозяева решили избавиться от маленького щенка. Посадили его в пакет и хорошенько завязали. А потом просто отнесли пакет к мусорному контейнеру. Щенок выжил благодаря неравнодушной горожанке, а теперь ему нужен новый дом.

Неравнодушная кемеровчанка обратила внимание на странный пакет возле мусорного контейнера. Когда она подошла поближе, оказалось, что внутри него находится совсем маленький живой щенок. Пакет был плотно закрыт, и у малышки не было шансов выбраться из него. А в скором времени он мог бы погибнуть из-за нехватки воздуха. Женщина взяла собаку к себе, отмыла, выкормила, спасла от верной гибели.

Сейчас щенку примерно месяц. Это активная и живая девочка, настоящая верная подруга для верных хозяев. Вот только оставить у себя малышку ее спасительница не может. Именно поэтому она обратилась к горожанам в одной из групп во «ВКонтакте» с просьбой стать хозяевами щенку.

- Порода неизвестна, кушает сама. Возьмите к себе верного друга! – написала кемеровчанка Татьяна. - Звоните!

Женщина надеется, что у спасенной ею собаки появится любящий и добрый хозяин.

ИСТОЧНИК KP.RU