2019-04-24T05:44:06+03:00
Происшествия

Обрекли на смерть: Кемеровчане выбросили живого щенка в плотно закрытом пакете

Щенка удалось спасти
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кемеровчане выбросили живого щенка в плотно закрытом пакетеКемеровчане выбросили живого щенка в плотно закрытом пакете
Изменить размер текста:

Хозяева решили избавиться от маленького щенка. Посадили его в пакет и хорошенько завязали. А потом просто отнесли пакет к мусорному контейнеру. Щенок выжил благодаря неравнодушной горожанке, а теперь ему нужен новый дом.

Неравнодушная кемеровчанка обратила внимание на странный пакет возле мусорного контейнера. Когда она подошла поближе, оказалось, что внутри него находится совсем маленький живой щенок. Пакет был плотно закрыт, и у малышки не было шансов выбраться из него. А в скором времени он мог бы погибнуть из-за нехватки воздуха. Женщина взяла собаку к себе, отмыла, выкормила, спасла от верной гибели.

Сейчас щенку примерно месяц. Это активная и живая девочка, настоящая верная подруга для верных хозяев. Вот только оставить у себя малышку ее спасительница не может. Именно поэтому она обратилась к горожанам в одной из групп во «ВКонтакте» с просьбой стать хозяевами щенку.

- Порода неизвестна, кушает сама. Возьмите к себе верного друга! – написала кемеровчанка Татьяна. - Звоните!

Женщина надеется, что у спасенной ею собаки появится любящий и добрый хозяин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Юрге второй раз закрыли закусочную с опасной шаурмой
Силовики устроили стрельбу и взрывы в кузбасском городе
Житель Кузбасса случайно убил своего начальника
В Кемерове снова загорелся Сосновый бор
Сергей Цивилев: никто не будет сносить «Лазурный»
Кемеровчанам вместо «Лазурного» пообещали новый бассейн
Наживался на покойниках: экс-полицейский из Кузбасса пойдет под суд за взятки
Жительница Новокузнецка разделась ради победы в выборах
В Новокузнецке воры оставили без интернета семь домов
Полпред президента наградил лучших социальных работников в Кемерове
В центре Кемерова запретят парковку из-за ярмарки
В кемеровское президентское кадетское училище приглашают детей со всей страны
В Шерегеше зарезали мужчину
На открытии президентского кадетского училища в Кемерове устроят шоу
Вылетел в окно: из-за нетрезвого водителя в Кузбассе погиб молодой человек
В Кемерове пройдет парад речных судов
Агрессивный новокузнечанин пытался забрать из сада чужого ребенка
Двое туристов привезли в Кузбасс смертельную лихорадку