2019-04-24T07:29:36+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса похитила в кассе банка 500 тысяч рублей

Женщина присвоила деньги, забытые предыдущей клиенткой банка
Екатерина РОМАНОВА
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Жительница Кузбасса похитила в кассе банка 500 тысяч рублей. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Кемеровской области.Жительница Кузбасса похитила в кассе банка 500 тысяч рублей. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Одна из жительниц Белова едва не лишилась 500 тысяч рублей. Женщина забыла снятые деньги в лотке кассы. Забывчивостью беловчанки тут же воспользовалась другая клиентка банка и присвоила деньги.

Беловчанка похитила 500 тысяч рублей из кассы банка..Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области.

68-летняя жительница города Белово пришла в банк, чтобы снять свои сбережения. Женщине выдали 500 тысяч рублей. Она убрала в сумку свои документы, закрыла сумочку и ушла из банка, забыв при этом деньги в лотке кассы. Следующая клиентка банка уже готовилась совершать свою операцию, когда увидела в лотке деньги. Оглядевшись и не увидев камер наблюдения, женщина тут же почти незаметно достала из лотка деньги и спрятала их в свою сумку. Когда пенсионерка вернулась за деньгами, их, разумеется, уже не было в кассе.

Впрочем, камеры в кассе были: именно благодаря записям удалось установить личность похитительницы денег. Ею оказалась 51-летняя местная жительница. Похищенные деньги вернули законной владелице. Посетительнице банка, присвоившей большую сумму, грозит наказание - вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

- Кузбасские полицейские напоминают, что нашедший вещь, в том числе денежные или платежные средства, гражданин обязан принять меры, чтобы вернуть потерянное либо оставленное имущество законному владельцу либо передать на хранение сотрудникам полиции, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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