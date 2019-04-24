В Новокузнецке на два дня ограничат движение из-за антитеррористических учений
В течение двух дней на некоторых улицах Новокузнецка будет действовать ограничение движения. Такая мера вводится из-за проведения антитеррористических учений.
24 и 25 апреля в Новокузнецке будет проводиться тактико-специальное учение «Технология-2019». Учения проходят в соответствии с планом, который утвержден председателем Национального антитеррористического комитета, - об этом сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.
Из-за учений в течение двух дней будет ограничено или затруднено движение в следующих районах:
24 апреля по улице Мичурина на участке от улицы Воробьева до проспекта Курако;
25 апреля по улице Майской от проспекта Строителей до улицы Хлебозаводской, по улице Рудокопровой в районе площади Побед.
- Просим жителей Новокузнецка и гостей города проявить понимание и заранее планировать маршруты движения с учетом указанных ограничений, - обратились к горожанам представители администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU