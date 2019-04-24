Прокопчанин с газовым баллончиком и дымовой шашкой ограбил пивной магазин

СЕГОДНЯ 07:49 2019-04-24T07:49:28+03:00

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Житель Прокопьевска тщательно спланировал ограбление магазина. Он с дымовой шашкой и газовым баллончиком мужчина ворвался в магазин. К его сожалению, все это не спасло от возмездия.

Ту смену продавец пивного магазина запомнит надолго. Сначала она услышала громкий хлопок возле двери, а потом в «пивнушку» забежал мужчина в ярком оранжевом жилете и шапке ушанке. Он принялся распылять в сторону посетителей магазина и продавца содержимое газового баллончика. Мужчины тут же выбежали на улицу, а продавец попыталась защищаться.

Сначала грабитель скинул весы, потом забежал за прилавок. Продавец нажала на «тревожную» кнопку, попыталась не дать налетчику вытащить деньги из кассы, однако он точно знал, где они находятся и грубо оттолкнул девушку. Забрав восемь тысяч рублей, налетчик скрылся. Позже оказалось, что он действительно не раз приходил в магазин, присматривался. Потом приобрел яркую одежду – чтобы запомнили именно ее – газовый баллончик и дымовую шашку. Мужчина был уверен, что все тщательно спланировал. Однако сотрудники полиции сумели установить личность и задержали 32-летнего налетчика. Теперь он может лишиться свободы на срок до семи лет.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба ГУК МВД России по Кемеровской области. - На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU