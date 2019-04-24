В Кемерове мужчина упал со строящейся высотки
Следственный комитет начал проверку
Строитель разбился насмерть, упав в высотки
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В Кемерове мужчина упал со строящегося многоэтажного здания и погиб. Следственный комитет начал проверку.
По словам пользователей соцсети, во вторник, 23 апреля, на улице Волгоградской произошел несчастный случай. Мужчина рухнул со строящегося дома, с высоты 10-го этажа. По словам очевидцев, строитель погиб на месте.
– По данному факту следователи работают. Устанавливают все обстоятельства произошедшего, – рассказали «Комсомолке» в Следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU