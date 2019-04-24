2019-04-24T08:51:57+03:00
Происшествия

В Кемерове мужчина упал со строящейся высотки

Следственный комитет начал проверку
Кирилл ЧАЩИН
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Строитель разбился насмерть, упав в высоткиСтроитель разбился насмерть, упав в высотки
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В Кемерове мужчина упал со строящегося многоэтажного здания и погиб. Следственный комитет начал проверку.

По словам пользователей соцсети, во вторник, 23 апреля, на улице Волгоградской произошел несчастный случай. Мужчина рухнул со строящегося дома, с высоты 10-го этажа. По словам очевидцев, строитель погиб на месте.

– По данному факту следователи работают. Устанавливают все обстоятельства произошедшего, – рассказали «Комсомолке» в Следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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