Деревянный мост через Искитимку построят в Кемерове

СЕГОДНЯ 09:07 2019-04-24T10:14:39+03:00

Его строительство планируют завершить не позже чем через год

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К весне 2020 года в Кемерове появится еще один мост через реку Искитимку. О строительстве деревянного безопорного моста, который станет еще и арт-объектом, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о строительстве пешеходного моста через реку Искитимку. Уже ведутся проектировочные работы, а в скором времени начнется и возведение моста. Он соединит два берега реки, на одном из которых будет расположен восьмой кассационный суд. Примечательно, что мост будет деревянным, так как на территории будущего парка возле реки нельзя строить бетонный.

- Это будет безопорный широкий деревянный мост, который станет элементом украшения парка, - отметил Сергей Цивилев. - К концу этого года, самое позднее - к весне следующего, мы этот мост построим.

ИСТОЧНИК KP.RU