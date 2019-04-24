В кемеровском аэропорту снесут терминал внутренних авиалиний

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-24T10:03:21+03:00

Первый этап реконструкции рассчитан до апреля 2021 года

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Стали известны планы реконструкции международного аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерове. В рамках реконструкции будет снесен терминал внутренних авиалиний.

Как рассказали в областной администрации, реконструкция будет проходить в два этапа. Так, на первом будет построено здание, объединяющее международный и внутренний терминалы. Затем терминал внутренних авиалиний, который был построен в 1970-х годах, снесут, чтобы возвести на его месте новый единый терминал.

Стоимость работ составит порядка 4,3 миллиарда рублей. При этом отмечается, что реконструкция не повлияет на работу аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU