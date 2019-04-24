Житель Кузбасса перевел мошенникам 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-24T13:01:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Кузбасса перевел мошенникам все свои сбережения - 800 тысяч рублей. Аферисты уговорили его сыграть на бирже.

Как рассказали в областном управлении МВД, на мобильный телефон 50-летнему жителю Калтана позвонила неизвестная девушка и предложила ему заработать на бирже. Когда мужчина согласился, незнакомка сказала, что ему необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе. Для этого нужно ввести личные данные и реквизиты банковской карты. Затем кузбассовцу позвонил мужчина, который назвал себя финансовым аналитиком.

- Он убедил его перевести всю имеющуюся у него наличность на виртуальный счет. В результате калтанец перечислил «маклерам» в общей сложности 800 000 рублей. После этого они перестали выходить на связь. Поняв, что стал жертвой мошенников, потерпевший обратился в полицию, - рассказали в МВД.

Сейчас стражи порядка разыскивают злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU