2019-04-24T14:19:09+03:00
Общество

Совет женщин-депутатов будет создан в Кузбассе

Такое решение приняли кузбасские парламентарии
Екатерина РОМАНОВА
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При Совете народных депутатов кемеровской области будет создан совет женщин-депутатов. ФОТО: СНДКОПри Совете народных депутатов кемеровской области будет создан совет женщин-депутатов. ФОТО: СНДКО
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При Совете народных депутатов Кемеровской области будет создан Совет женщин-депутатов. Такое решение приняли кузбасские парламентарии на прошедшем заседании.

Во время Международного женского форума, который проходил в Новокузнецке в марте 2019 года, возникла идея создать Совет женщин-депутатов. Теперь же эта идея воплощается в реальность. Новый совещательный орган сможет принимать решения и рекомендовать их к исполнению, а в сфере его ответственности будут вопросы охраны материнства и детства, поддержания женского здоровья, занятости, повышения квалификации и адекватной оплаты труда.

Как отметила Ирина Федорова, председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики, женщины-депутаты - от сельских поселений до областного Совета, имеющие большой жизненный и профессиональный опыт, смогут выйти с самыми актуальными проблемами на любой уровень региональной власти. При этом работа Совета будет строиться на базе лучших практик, конкретного опыта городов и районов Кузбасса по решению проблем, которые на самом деле определяют развитие нашей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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