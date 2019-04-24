Человек в маске застрелил подростка в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 14:16 2019-04-24T16:16:51+03:00

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Днем 24 апреля на одной из улиц Новокузнецка произошло ЧП. Неизвестный в маске выстрелил в 17-летнего подростка.

Тело 17-летнего юноши с огнестрельным ранением было обнаружено на одной из улиц Орджоникидзевского района Новокузнецка. По предварительным данным, около 15.10 юноша шел на остановку общественного транспорта. В это время к нему со спины подбежал неизвестный человек в маске и выстрелил. После этого он остановился, подобрал гильзу и скрылся. Очевидцы тут же сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

- В настоящее время на месте работает следственная группа, в числе которой следователи-криминалисты, сотрудники полиции, на место происшествия выехало руководство следственного управления, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к совершению преступления.

По факту убийства 17-летнего горожанина возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU