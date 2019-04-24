Финал национального чемпионата Worldskills пройдет в Кузбассе в 2020 году

СЕГОДНЯ 17:31 2019-04-24T17:34:23+03:00

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В 2020 году в Новокузнецке будет проходить финал национального чемпионата «Молодые профессионалы». Решение об этом оргкомитет принял на совещании по подготовке проведения чемпионата.

- В 2020 году Кузбасс удостоился чести принимать чемпионат «Молодые профессионалы». Это большая ответственность. Мы должны принять к сведению все замечания, продумать четкий план по подготовке к проведению мероприятия. Чемпионат нужен региону для улучшения уровня подготовки специалистов в области промышленности, - отметил Сергей Цивилев.

Благодаря чемпионату в Кузбассе появится возможность модернизировать оборудование в соответствии с существующими международными тенденциями, повысить качество подготовки кадров, обновить материально-техническое оснащение средних профессиональных образовательных учреждений и предприятий региона.

К слову, Кузбасс принимает участие в Worldskills с 2012 года, а в 2018 году самый масштабный за историю Worldskills Russia был проведен именно на наших площадках. Представители 10 субъектов РФ соревновались в 71 компетенциях. Кузбасская команда молодых профессионалов имеет 11 медалей разной значимости. На сегодняшний день уже прошли соревнования на право участвовать в чемпионате 2019 года. В отборочном туре приняли участие 200 конкурсантов.

Уже определена рабочая площадка чемпионата. На выставочной площадке «Кузбасская ярмарка» (общая площадь 140 тыс. кв. метров) будут подготовлены зоны для проведения мастер-классов, тренингов и деловой программы, а также культурная программа, которая включит в себя посещение культурных учреждений, спортивных мероприятий и уличных фестивалей.. Прорабатывается вопрос о местах проживания участников чемпионата и гостей региона. Для этого запланирован ремонт общежитий образовательных учреждений Новокузнецка.

ИСТОЧНИК KP.RU