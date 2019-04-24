Инаугурация главы города прошла в Березовском

СЕГОДНЯ 18:58 2019-04-24T18:58:05+03:00

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В городе Березовском состоялась официальная церемония вступления в должность главы города. Руководителем Березовского городского округа стала Светлана Щегербаева.

Официальная церемония состоялась в Центре культурного развития города. В инаугурации приняли участие губернатор Сергей Цивилев, депутаты, сотрудники городской администрации, руководители ведомств, предприниматели, жители города.

В течение 2,5 месяцев Светлана Щегербаева исполняла обязанности главы Березовского городского округа, а 18 апреля 2019 года по итогам открытого голосования депутатского корпуса абсолютным большинством она была избрана на пост руководителя территории

На инаугурации Светлана Щегербаева приняла присягу, пообещав работать во благо жителей Березовского, способствовать экономическому, социальному и культурному развитию города.

- Перед нами стоят большие задачи: решение вопросов по благоустройству, реализация социальных проектов, улучшение качества жизни, - отметила Светлана Щегербаева в обращении к березовчанам.

В свою очередь Сергей Цивилев отметил, что у Светланы Щегербаевой имеется большой опыт руководящей работы. Также глава региона выразил надежду, что к 300-летию открытия Кузбасса Березовский преобразится под ее чутким руководством.

Напомним, что после ареста Дмитрия Титова Светлану Щегербаеву назначили исполняющей обязанности главы Березовского.

Дмитрий Титов обвиняется в получении взятки и в настоящее время находится под домашним арестом.

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По версии следствия, деньги были переданы сотрудником коммерческой организации за совершение действий в пользу заинтересованных лиц. В ближайшее время следователям предстоит установить личности взяткодателей. Пока же в офисе проведены обыски, во время которых обнаружены и изъяты денежные средства и документация. (подробности)

Видео: как проходило задержание главы Березовского

На кадрах видно, как силовики усаживают главу Березовского в свой автомобиль. Далее между оперативником и задержанным происходит следующий диалог. (подробности)

Справка КП

Светлана Александровна Щегербаева родилась 7 июля 1962 года в городе Сорске Красноярского края. В 1996 году окончила Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова по специальности «бухгалтерский учет и аудит». Имеет 25-летний стаж управленческой работы. С 2015 года занимала должность заместителя главы города Кемерово, начальника территориального управления ж.р. Кедровка, Промышленновский.

ИСТОЧНИК KP.RU