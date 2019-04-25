В кемеровсоком Рудничном бору посчитали все деревья

СЕГОДНЯ 03:08 2019-04-25T03:42:29+03:00

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Сколько и каких деревьев растет на 400 гектарах территории Рудничного бора, в каком состоянии эти деревья находятся и где именно они растут – теперь все эти данные отражены в специальной базе.

Как сообщил директор Инжинирингового центра КемГУ Артем Рада, специалисты провели геодезическая съемку 400 га территории бора. Для этого они использовали геодезическое оборудование с беспилотным летательным аппаратом. После этого была создана трехмерная цифровая модель рельефа и поверхности бора. Примечательно, что на модели отражено каждое отдельно стоящее дерево высотой более двух метров. Как оказалось, в Рудничном бору сейчас 255 799 таких деревьев.

- Для каждого дерева сформирована база данных: его точные географические координаты, высота, площадь кроны, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области. - Летом в базу также будет добавлена оценка уровня вегетации для каждого дерева на основе индекса ndv. Это позволит выявить растения с угнетенной вегетацией, которые могут быть рассмотрены как объект санитарной рубки.

ИСТОЧНИК KP.RU