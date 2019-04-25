В Кемерове эвакуировали суд

СЕГОДНЯ 05:34 2019-04-25T05:57:47+03:00

В результате ЧП никто не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В среду днем, 24 апреля, в Кемерове эвакуировали работников и посетителей судебного участка № 1 Рудничного судебного района. В здании произошло короткое замыкание.

Как рассказали в областном управлении МЧС, в 16.10 в противопожарную службу поступил сигнал о возможном возгорании в здании судебного участка на проспекте Шахтеров, 15. До прибытия пожарных из суда эвакуировались 13 человек.

- Прибывшие на место спасатели не обнаружили признаков горения. По предварительной оценке, внутри здания произошло короткое замыкание, - рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU