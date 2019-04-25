В Кемерове эвакуировали суд
В здании произошло короткое замыкание
В результате ЧП никто не пострадалФото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду днем, 24 апреля, в Кемерове эвакуировали работников и посетителей судебного участка № 1 Рудничного судебного района. В здании произошло короткое замыкание.
Как рассказали в областном управлении МЧС, в 16.10 в противопожарную службу поступил сигнал о возможном возгорании в здании судебного участка на проспекте Шахтеров, 15. До прибытия пожарных из суда эвакуировались 13 человек.
- Прибывшие на место спасатели не обнаружили признаков горения. По предварительной оценке, внутри здания произошло короткое замыкание, - рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU