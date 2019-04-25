Сергей Цивилев рассказал, где будет столица Кузбасса

СЕГОДНЯ 07:14 2019-04-25T07:53:39+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, какой город будет столицей региона. Глава области ответил на вопрос общественников на встрече в Кедровке.

- Мне задают вопросы: «А правда, что областной центр переедет в другое место?» Чтобы сразу все на свои места расставить, скажу, что ни у кого даже таких мыслей нет. Да, у нас два города имеют одно из главнейших значений в Кузбассе. Это Кемерово и Новокузнецк, - сказал Сергей Цивилев. - У меня в Новокузнецке есть свой рабочий кабинет. Но это не означает, что областная столица переедет в Новокузнецк.

ИСТОЧНИК KP.RU