Сергей Цивилев рассказал, где будет столица Кузбасса
Губернатор Кузбасса ответил на вопросы общественников
Столицей Кузбасса будет КемеровоФото: Кирилл ЧАЩИН
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, какой город будет столицей региона. Глава области ответил на вопрос общественников на встрече в Кедровке.
- Мне задают вопросы: «А правда, что областной центр переедет в другое место?» Чтобы сразу все на свои места расставить, скажу, что ни у кого даже таких мыслей нет. Да, у нас два города имеют одно из главнейших значений в Кузбассе. Это Кемерово и Новокузнецк, - сказал Сергей Цивилев. - У меня в Новокузнецке есть свой рабочий кабинет. Но это не означает, что областная столица переедет в Новокузнецк.
ИСТОЧНИК KP.RU