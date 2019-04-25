2019-04-25T07:57:56+03:00
Общество

В Кемерове изменят движение транспорта из-за боксеров

На площади Советов пройдет тренировка
Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове пройдет массовая тренировка по боксуВ Кемерове пройдет массовая тренировка по боксуФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове общественный транспорт изменит движение из-за открытой тренировки по боксу. Она пройдет на площади Советов.

Как сообщили на сайте Управления единого заказчика транспортных услуг города Кемерово, 26 апреля с 10.00 до 16.00 будет изменено движение пассажирского транспорта в связи с проведением открытой тренировки по боксу на площади Советов. При движении в центр города автобусы будут вдвигаться по проспекту Советскому, улицам Красная, Арочная, Орджоникидзе и снова по Советскому проспекту. В обратном направлении маршрут не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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