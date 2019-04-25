Жителя Кузбасса ждет штраф за ввоз коралла из Таиланда

СЕГОДНЯ 08:27 2019-04-25T08:27:46+03:00

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В Кемеровском аэропорту у прилетевшего из Таиланда мужчины нашли редкий коралл. Теперь ему грозит штраф за нарушение международной конвенции.

Сотрудники кемеровской таможни во время осмотра багажа одного из пассажиров рейса «Пхукет – Кемерово» нашли пакет с кораллом весом почти 200 грамм. Находку передали на экспертизу. Эксперты пришли к выводу, что изъятый коралл входит в перечень видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. На ввоз коралла необходимо получать специальное разрешение.

–Тем не менее, мужчина попытался пройти таможенный контроль, не задекларировав необычный сувенир. По предварительным оценкам, стоимость такого коралла на внутреннем рынке 1500 рублей, – отметили в Кемеровской таможне.

Кузбассовец стал фигурантом административных дел. Ему грозит штраф и конфискация сувенира.

ИСТОЧНИК KP.RU