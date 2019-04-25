Кемеровские парки начали обрабатывать против клещей

СЕГОДНЯ 09:42 2019-04-25T10:25:37+03:00

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В Кемерове парки и скверы начали обрабатывать против клещей. Специалисты уже провели работы в пяти местах.

Как рассказали в администрации города Кемерово, обработка территорий против клещей уже прошла в парке Победы имени Жукова, Кузбасском парке, сквере Новорожденных на ФПК, а также Центральных кладбищах № 1 и 2.

- Сегодня в планах специалистов обработка территорий парка Победы в поселке Ягуновский, лесном массиве на Красной Горке, Центральных кладбищах № 3, 4, кладбище в поселке Комиссарово, - отметили в мэрии.

Напомним, что с начала года клещи покусали в Кузбассе более 350 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU