Кемеровские парки начали обрабатывать против клещей
Работы уже проведены в нескольких местах
Кемерово обрабатывают от клещейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Кемерове парки и скверы начали обрабатывать против клещей. Специалисты уже провели работы в пяти местах.
Как рассказали в администрации города Кемерово, обработка территорий против клещей уже прошла в парке Победы имени Жукова, Кузбасском парке, сквере Новорожденных на ФПК, а также Центральных кладбищах № 1 и 2.
- Сегодня в планах специалистов обработка территорий парка Победы в поселке Ягуновский, лесном массиве на Красной Горке, Центральных кладбищах № 3, 4, кладбище в поселке Комиссарово, - отметили в мэрии.
Напомним, что с начала года клещи покусали в Кузбассе более 350 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU