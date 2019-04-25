На подготовку к зиме Кузбасс направит 5,7 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 10:06 2019-04-25T10:27:50+03:00

Это на миллиард больше, чем в прошлом году

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На подготовку к новому отопительному сезону Кузбасс направит 5,7 миллиарда рублей, что на миллиард больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин.

Как сообщил первый замгубернатора, в прошлом году на подготовку к зиме из разных источников финансирования было направлено 4,7 миллиарда рублей, это без учета стоимости топлива для теплоисточников. Из них 547,2 миллиона - средства областного бюджета. В текущем году в планах направить на подготовку к зиме практически на миллиард больше, из них 2,2 миллиарда из областного бюджета.

- Этот дополнительный миллиард мы направим в восемь-девять муниципалитетов, где есть много проблем. В частности, 250 миллионов получит Киселевск, 160 - Яшкинский район, где нужна реконструкция котельных. В Чебулинском районе будем финансировать ремонт тепловых сетей и реконструкцию котельной. Здесь ситуацию запустили практически так же, как в Киселевске: здания полуразрушенные, в ремонт не вкладывали годами, - пояснил Вячеслав Телегин.

ИСТОЧНИК KP.RU