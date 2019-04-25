На кемеровском «Азоте» загорелся склад с химической продукцией
На месте работали спасатели
Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС. Фото: пресс-служба "Азот"
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В четверг, 25 апреля, на кемеровском химическом заводе «Азот» произошел пожар. Возгорание случилось на складе с продукцией.
Как рассказали в областном управлении МЧС, в 7.01 в противопожарную службу поступил сигнал о пожаре на химическом заводе «Азот». На место выехали 3 пожарные машины и 12 спасателей. Возгорание удалось оперативно ликвидировать в 7.29.
- В результате пожара никто не пострадал. На складе выгорело 10 квадратных метров продукции с содержанием серы. Сейчас причина возгорания устанавливается, - рассказали в МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU