На кемеровском «Азоте» загорелся склад с химической продукцией

СЕГОДНЯ 11:16 2019-04-25T11:39:11+03:00

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В четверг, 25 апреля, на кемеровском химическом заводе «Азот» произошел пожар. Возгорание случилось на складе с продукцией.

Как рассказали в областном управлении МЧС, в 7.01 в противопожарную службу поступил сигнал о пожаре на химическом заводе «Азот». На место выехали 3 пожарные машины и 12 спасателей. Возгорание удалось оперативно ликвидировать в 7.29.

- В результате пожара никто не пострадал. На складе выгорело 10 квадратных метров продукции с содержанием серы. Сейчас причина возгорания устанавливается, - рассказали в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU