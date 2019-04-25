Проектирование первых 40 километров дороги в обход Кемерова завершат в этом году

СЕГОДНЯ 11:50 2019-04-25T12:04:36+03:00

Строительство дороги в обход Кемерова начнется не раньше 2020 года Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Строительство дороги в обход Кемерова начнется не раньше 2020 года. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин.

По словам замгубернатора, сейчас специалисты приступили к проектированию первых 40 километров - работы планируется завершить в этом году.

- Ввод дороги в обход Кемерова решит очень много проблем: это и пробки, и экология. Протяженность всего объекта составит 90 километров. Сейчас приступили к проектированию первых 40 километров и строительства моста через реку Томь. Ориентировочная стоимость первого этапа - порядка 30-35 миллиардов рублей, но она будет уточнена после прохождения госэкспертизы в марте 2020 года, - отметил Вячеслав Телегин.

Первый заместитель губернатора уточнил, что проектирование ведется Кемеровской областью.

Ранее Сергей Цивилев попросил председателя правительства оказать содействие в строительстве этого важного для Кузбасса объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU