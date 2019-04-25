В кемеровской антигейской пекарне нашли массу нарушений

СЕГОДНЯ 12:15 2019-04-25T12:33:12+03:00

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Кемеровскую пекарню, которая не продает хлеб геям, проверяет Роспотребнадзор. Специалисты уже нашли массу нарушений.

Как рассказала начальник отдела надзора за питанием кузбасского управления Роспотребнадзора Ирина Антонова, ведомство проверило пекарню братьев Ипатовых после появления информации о предприятии в СМИ.

- В предприятии были установлены многочисленные нарушения. При том, что это стационарное предприятие торговли на первом этаже в жилом доме, в нем нет централизованного водоснабжения, канализования. На предприятии используется вода неизвестного происхождения, которая используется и для уборки помещений, и для обработки прилавков и витрины, и для мытья рук персонала, - рассказала Ирина Антонова.

Кроме того, в магазине с крафтовым хлебом не оказалось условий для соблюдения правил личной гигиены, санузла для персонала. Также владельцы магазина не контролируют условия хранения хлеба и нарушают требования к маркировке продукции, к правилам оформления ценников. На упаковке нет сроков годности.

Как отметила Ирина Антонова, на предприятие будут составлены административные протоколы. Сейчас специалисты изучают состав хлеба, который там продается.

- Надзорные мероприятия еще не завершены, ситуация находится на контроле управления, - добавила начальник отдела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/694150" frameborder="0"></iframe> В пекарню братьев Ипатовых геям вход закрыт.Полина ПРИЛУЦКАЯ

Напомним, что в феврале в центре Кемерова открылась пекарня братьев Ипатовых, которая привлекла внимание общественности надписью на прилавке «Пи*****м вход запрещен». Пекари отметили, что ни при каких условиях не будут обслуживать людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Свой хлеб Ипатовы называли «правильным», отмечая, что в магазинах продаются только «хлебозаменители». Именно эти утверждения привлекли внимание УФАС, которое нашло признаки нарушения.

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- Это мое личное убеждение. Мы работаем не для этих людей. Мы работает для нормальных людей, - говорит совладелец пекарни Антон Ипатов. - Я надеюсь, нас Бог милует, уведет их в сторону, они не найдут этот магазин. Пока таких случаев не было. Таким людям мы не отпустим товар. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU