СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-25T13:19:47+03:00

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Стало известно, когда отремонтируют дорогу на Лесную Поляну. Стоимость ремонта 10 километров дороги составит порядка 100 миллионов рублей.

Первый участок дороги на Лесную Поляну был введен в эксплуатацию в 2007 году, второй участок - в 2009-м. С тех пор ремонт дороги не производился ни разу - за это время автомобилисты успели накатать колею.

- При такой интенсивности движения рекомендованные сроки замены верхнего слоя - три года. Мы в этом году будем ремонтировать дорогу в первый раз, - отметил руководитель Дирекции автомобильных дорог Кузбасса Олег Шурыгин.

Спикер уточнил, что стоимость замены верхнего слоя 10 километров дороги обойдется в 100 миллионов рублей. Средства будут выделены из дорожного фонда Кемеровской области.

Ранее также стало известно, когда завершится проектирование первых 40 километров дороги в обход Кемерова.

ИСТОЧНИК KP.RU