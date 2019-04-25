Когда отремонтируют дорогу на Лесную Поляну
Стало известно, когда отремонтируют дорогу на Лесную Поляну. Стоимость ремонта 10 километров дороги составит порядка 100 миллионов рублей.
Первый участок дороги на Лесную Поляну был введен в эксплуатацию в 2007 году, второй участок - в 2009-м. С тех пор ремонт дороги не производился ни разу - за это время автомобилисты успели накатать колею.
- При такой интенсивности движения рекомендованные сроки замены верхнего слоя - три года. Мы в этом году будем ремонтировать дорогу в первый раз, - отметил руководитель Дирекции автомобильных дорог Кузбасса Олег Шурыгин.
Спикер уточнил, что стоимость замены верхнего слоя 10 километров дороги обойдется в 100 миллионов рублей. Средства будут выделены из дорожного фонда Кемеровской области.
Ранее также стало известно, когда завершится проектирование первых 40 километров дороги в обход Кемерова.
ИСТОЧНИК KP.RU