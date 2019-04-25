В Кемерове охранник магазина жестоко избил подростка

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-25T13:47:35+03:00

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В Кемерове охранник магазина сломал грудину 17-летнему подростку. Мужчина заподозрил молодого человека в краже.

Инцидент произошел в мае 2018 года в одном из магазинов на проспекте Шахтеров, рассказала «Комсомольской правде» заместитель руководителя следственного отдела по Рудничному району города Кемерово Мария Захрянина.

Подросток зашел в магазин, где взял бутылку воды и орешки на развес. На кассе он расплатился за воду, а за орешки - нет. Позже потерпевший объяснил, что забыл это сделать. Охранник магазина поймал молодого человека и затащил в свою подсобку. Там мужчин ударил подростка кулаком в грудь.

- От удара подросток получил перелом тела грудины со смещением костных отломков. Был причинен вред здоровью средней тяжести. После этого потерпевший оплатил орешки, его отпустили домой. Через несколько дней он обратился в больницу. До этого боялся рассказывать маме, что произошло, - рассказала Мария Захрянина. - На допросе охранник объяснил, что разозлился на покупателя. Как говорит обвиняемый, руководство ему сказало, что по орешкам была зафиксирована большая недостача.

В отношении охранника было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Сейчас оно находится в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU