В Кемерове охранник магазина жестоко избил подростка
В Кемерове охранник магазина сломал грудину 17-летнему подростку. Мужчина заподозрил молодого человека в краже.
Инцидент произошел в мае 2018 года в одном из магазинов на проспекте Шахтеров, рассказала «Комсомольской правде» заместитель руководителя следственного отдела по Рудничному району города Кемерово Мария Захрянина.
Подросток зашел в магазин, где взял бутылку воды и орешки на развес. На кассе он расплатился за воду, а за орешки - нет. Позже потерпевший объяснил, что забыл это сделать. Охранник магазина поймал молодого человека и затащил в свою подсобку. Там мужчин ударил подростка кулаком в грудь.
- От удара подросток получил перелом тела грудины со смещением костных отломков. Был причинен вред здоровью средней тяжести. После этого потерпевший оплатил орешки, его отпустили домой. Через несколько дней он обратился в больницу. До этого боялся рассказывать маме, что произошло, - рассказала Мария Захрянина. - На допросе охранник объяснил, что разозлился на покупателя. Как говорит обвиняемый, руководство ему сказало, что по орешкам была зафиксирована большая недостача.
В отношении охранника было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Сейчас оно находится в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU