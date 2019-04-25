Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-25T16:10:03+03:00

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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве подростка. Им оказался 19-летний местный житель, который раньше учился в том же колледже, что и погибший.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/705331" frameborder="0"></iframe> Видео СК с места убийства подростка в Новокузнецке.

Напомним, в среду, 24 апреля, на одной из улиц Орджоникидзевского района был убит выстрелом в голову 17-летний студент. По данному факту было возбуждено уголовное дело, для расследования которого была создана специальная следственная группа.

- Благодаря совместной работе сотрудников полиции и следователей СУ СК России по Кемеровской области особо тяжкое преступление раскрыто менее чем за сутки, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, по подозрению в совершении убийства задержан 19-летний местный житель: раньше он учился в том же колледже, что и погибший. Сейчас с ним работают следователи.

Ранее "Комсомольская правда" публиковала видео с места убийства.

ИСТОЧНИК KP.RU