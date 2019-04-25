Следователи рассказали, как нашли убийцу новокузнецкого подростка

СЕГОДНЯ 16:30 2019-04-25T16:30:42+03:00

На месте преступления были найдены важные улики Кадр: СУ СК по Кемеровской области

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Следователи рассказали, как вышли на след подозреваемого в убийстве подростка из Новокузнецка. Сейчас с задержанным 19-летним новокузнечанином проводится работа.

В Новокузнецке меньше чем за сутки нашли подозреваемого в убийстве 17-летнего студента. В ходе осмотра места преступления криминалисты нашли важные улики. Кроме того, были изъяты записи с камер видеонаблюдения по пути следования погибшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/705331" frameborder="0"></iframe> Видео СК с места убийства подростка в Новокузнецке.

- Подозреваемый установлен и задержан. Им оказался 19-летний местный житель, который ранее обучался в том же колледже, что и потерпевший, - отметили в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что сейчас следователи устанавливают мотив преступления, также решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения.

В рамках расследования уголовного дела будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Также в комплекс судебных экспертиз войдет баллистическая.

ИСТОЧНИК KP.RU