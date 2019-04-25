Следователи рассказали, как нашли убийцу новокузнецкого подростка
Следователи рассказали, как вышли на след подозреваемого в убийстве подростка из Новокузнецка. Сейчас с задержанным 19-летним новокузнечанином проводится работа.
В Новокузнецке меньше чем за сутки нашли подозреваемого в убийстве 17-летнего студента. В ходе осмотра места преступления криминалисты нашли важные улики. Кроме того, были изъяты записи с камер видеонаблюдения по пути следования погибшего.
Видео СК с места убийства подростка в Новокузнецке.
- Подозреваемый установлен и задержан. Им оказался 19-летний местный житель, который ранее обучался в том же колледже, что и потерпевший, - отметили в СУ СК по Кемеровской области.
В ведомстве рассказали, что сейчас следователи устанавливают мотив преступления, также решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения.
В рамках расследования уголовного дела будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Также в комплекс судебных экспертиз войдет баллистическая.
ИСТОЧНИК KP.RU