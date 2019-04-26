В Кузбассе началась акция «Георгиевская лента»
В Кемерове губернатор Кузбасса Сергей Цивилев дал старт всероссийской акции «Георгиевская лента». Глава региона раздал ленты у памятника Воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны.
В старте акции также участвовали ветераны войны, труженики тыла, активисты, школьники и студенты.
- Георгиевская лента - знак особой воинской доблести и единства всех людей в стремлении к миру. От всей души поздравляю всех с грядущим праздником - Днем Победы! Примите самые искренние пожелания добра, душевного спокойствия, уверенности в завтрашнем дне. Мирного неба над головой и всего самого доброго! - сказал губернатор.
Во время акции волонтеры должны раздать около 500 тысяч георгиевских лент и провести почти 600 мероприятий. В Кемерове активистов можно будет встретить в парке Победы имени Жукова, на площади Советов, у драматического и музыкального театров и на аллее Героев.
ИСТОЧНИК KP.RU