В Кузбассе началась акция «Георгиевская лента»

СЕГОДНЯ 04:01 2019-04-26T05:15:13+03:00

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В Кемерове губернатор Кузбасса Сергей Цивилев дал старт всероссийской акции «Георгиевская лента». Глава региона раздал ленты у памятника Воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны.

В старте акции также участвовали ветераны войны, труженики тыла, активисты, школьники и студенты.

- Георгиевская лента - знак особой воинской доблести и единства всех людей в стремлении к миру. От всей души поздравляю всех с грядущим праздником - Днем Победы! Примите самые искренние пожелания добра, душевного спокойствия, уверенности в завтрашнем дне. Мирного неба над головой и всего самого доброго! - сказал губернатор.

Во время акции волонтеры должны раздать около 500 тысяч георгиевских лент и провести почти 600 мероприятий. В Кемерове активистов можно будет встретить в парке Победы имени Жукова, на площади Советов, у драматического и музыкального театров и на аллее Героев.

ИСТОЧНИК KP.RU