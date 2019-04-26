2019-04-26T05:20:44+03:00
Общество

9-летний ребенок пропал в Новокузнецке

Мальчик ушел в школу и не вернулся домой
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке разыскивают пропавшего ребенка. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".В Новокузнецке разыскивают пропавшего ребенка. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".
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Волонтеры поисково-спасательного отряда, сотрудники полиции разыскивают Ивана Караченцева. Юный новокузнечанин пропал 25 апреля.

9-летний Иван Караченцев 25 апреля ушел из дома в Куйбышевском районе в школу, но в положенное время не вернулся с уроков. В настоящее время о местонахождении и судьбе ребенка ничего неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 116 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные короткие, глаза серо-голубые.

В день исчезновения был одет в голубую куртку с бело-синими вставками, черные брюки, темно-синюю жилетку, черные ботинки, серо-голубую шапку.

С собой: черно-коричневый школьный рюкзак.

Если вам известно о местонахождении ребенка, сообщите об этом сотрудникам полиции или волонтерам поисково-спасательного отряда.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-5452 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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