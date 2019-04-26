2019-04-26T06:45:35+03:00
Спорт

Волейболисты «Кузбасса» впервые в истории вышли в финал чемпионата России

Команда одолела питерский «Зенит» со счетом 3:1
Ирина АВТУШКО
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Волейболисты «Кузбасса» впервые в истории вышли в финал чемпионата России. ФОТО: kuzbass-volley.ru.Волейболисты «Кузбасса» впервые в истории вышли в финал чемпионата России. ФОТО: kuzbass-volley.ru.
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Волейболисты кемеровского «Кузбасса» впервые в истории клуба вышли в финал чемпионата России. 25 апреля они победили в Санкт-Петербурге местный «Зенит».

Прошедшая игра стала второй в серии. Ранее игроки «Кузбасса» обыграли «Зенит» на своей площадке 21 апреля с убедительным счетом 3:0. Второй матч закончился со счетом 3:1 (19:25; 17:25; 25:23; 23:25) в пользу кемеровчан.

«Кузбасс» под руководством Туомаса Саммелвуо добился исторического достижения. Ранее самым лучшим результатом «Кузбасса» было четвертое место в Суперлиге в 2018 году.

В финале кемеровскому клубу предстоит встретиться с казанским «Зенитом». Первый матч в рамках финальной серии «Кузбасс» сыграет в Татарстане 2 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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