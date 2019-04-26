2019-04-26T08:10:09+03:00
Общество

Добегался: Уклониста от военной службы поймали в здании суда в Кемерове

Сюда мужчина пришел сам за решение по делу о ДТП
Екатерина РОМАНОВА
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Уклониста от военной службы поймали в здании суда в Кемерове. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.Уклониста от военной службы поймали в здании суда в Кемерове. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.
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Кузбассовец в течение четырех лет уклонялся от службы в армии, и даже то, что его объявили в розыск, не заставило мужчину прийти в военкомат. Поймали же уклониста в здании суда.

24-летний кемеровчанин и не подозревал, чем обернется поездка его матери на автомобиле. Он доверил женщине машину, а та попала в дорожно-транспортное происшествие. На суде интересны мужчины как владельца авто представлялись по доверенности. А вот за решением он явился лично. И вот тут-то оказалось, что еще в 2015 году кемеровчанин был объявлен в розыск Отделом Военного комиссариата Ленинского, Заводского и Центрального районов города Кемерово.

В течение четырех лет ему удавалось уклоняться от службы в армии, однако в этот раз убежать не удалось. О визите в суд приставы сообщили в Военный комиссариат. Теперь гражданину предстоит отдать долг Родине и пройти службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.

Кстати, как сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов, уклонение от призыва грозит штрафом в размере до 200 тысяч рублей, принудительными работами сроком на два года или лишением свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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