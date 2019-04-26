Глава Счетной палаты предложил объединить Новосибирск, Томск, Барнаул и Новокузнецк
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил объединить четыре сибирских города в одну метрополию для поиска точек роста. Под объединение попали Новосибирск, Томск, Барнаул и Новокузнецк.
Алексей Кудрин озвучил главную задачу для регионов, которые не богаты природными ресурсами. По его мнению, таким субъектам России необходимо найти точки роста. Чтобы этого добиться, нужно создать в стране метрополии.
Так, две уже существуют на сегодняшний день. Это Москва, Санкт-Петербург и их агломерации. Еще четыре предстоит создать.
- Екатеринбург, который требуется связать скоростной дорогой с Тюменью и Челябинском, метрополия Томска, Новосибирска, Барнаула и Новокузнецка. Третьей является агломерация Казани, Самары, Тольятти и Ульяновска, четвертой – метрополия Ростова-на-Дону, Краснодара и Ставрополя, – цитирует председателя Счетной палаты НДН.Инфо.
ИСТОЧНИК KP.RU