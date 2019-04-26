Пропавшего 9-летнего школьника нашли в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 09:10 2019-04-26T09:10:31+03:00

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В Новокузнецке нашли пропавшего 9-летнего школьника. О завершении поисков сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Информация о том, что школьника нашли живым, появилась в группе волонтерской организации в социальной сети «ВКонтакте». Подробности того, при каких обстоятельствах был найден школьник, не раскрываются из этических соображений.

Напомним, 9-летний новокузнечанин пропал 25 апреля. Мальчик ушел в школу в Куйбышевском районе, но домой в положенное время не вернулся. К поискам оперативно подключились волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU