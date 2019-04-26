Пропавшего 9-летнего школьника нашли в Новокузнецке
О завершении поисков сообщили волонтеры
Мальчика нашли живым Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"
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В Новокузнецке нашли пропавшего 9-летнего школьника. О завершении поисков сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».
Информация о том, что школьника нашли живым, появилась в группе волонтерской организации в социальной сети «ВКонтакте». Подробности того, при каких обстоятельствах был найден школьник, не раскрываются из этических соображений.
Напомним, 9-летний новокузнечанин пропал 25 апреля. Мальчик ушел в школу в Куйбышевском районе, но домой в положенное время не вернулся. К поискам оперативно подключились волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU