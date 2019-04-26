2019-04-26T10:10:26+03:00
Общество

«Миссис «Комсомольская правда» стала новокузнечанка Алина Савина

Финал конкурса «Миссис Кузбасс» состоялся в Новокузнецке
Екатерина РОМАНОВА
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"Миссис "Комсомольская правда" Алина Савина и ее спутник жизни Александр Рыжов."Миссис "Комсомольская правда" Алина Савина и ее спутник жизни Александр Рыжов.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке завершился конкурс «Миссис Кузбасс 2019». Главную корону конкурса завоевала Любовь Булатова, а титул «Миссис «Комсомольская правда» по результатам голосования получила Алина Савина.

Награждение на конкурсе "Миссис Кузбасс"..26 апреля, Новокузнецк.Екатерина РОМАНОВА

Алина Савина, финалистка конкурса красоты и таланта, живет в Новокузнецке и воспитывает 5-летнюю дочь. Алина - персональный тренер и инструктор по фитнесу. Она отлично знает, как поддерживать себя в тонусе, и с удовольствием делится секретами красоты со своими клиентами. На конкурс красоты она пришла для того, чтобы выйти на время из собственной зоны комфорта, немного встряхнуться и получить новые эмоции.

Финалистка конкурса Алина Савина. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Финалистка конкурса Алина Савина.Фото: Екатерина РОМАНОВА

- Для меня конкурс стал своеобразным вызовом себе. В течение долгого времени в моей жизни были только работа и дом. И, несмотря на то, что очень люблю свою семью и обожаю работу, появилась потребность немного встряхнуться, - рассказала Алина Савина. - Я получила новые эмоции, наслаждалась каждым днем из пяти недель, пока шла подготовка к конкурсу. И, если бы можно было повторить это все еще раз, повторила бы - с тем же финалом!

Алина Савина и ее дочка. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Алина Савина и ее дочка.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Обладательницу титула «Комсомольская правда» на конкурсе поддерживали многочисленные друзья и родные. А клиентки, узнав, что их тренер участвует в «Миссис Кузбасс», готовы были стоять в планке по полчаса и выполнять бесконечно упражнения, если бы это могло поспособствовать получению короны.

Конкурс позволил Алине выйти из зоны комфорта. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Конкурс позволил Алине выйти из зоны комфорта.Фото: Екатерина РОМАНОВА

- Алина - самая прекрасная, умная, чуткая и нежная женщина, - заявил Александр Рыжов, спутник жизни Алины. - Для меня она - всегда королева!

"Миссис "Комсомольская правда". Фото: Екатерина РОМАНОВА

"Миссис "Комсомольская правда".Фото: Екатерина РОМАНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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