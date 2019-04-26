Массовая авария в центре Кемерова попала на видео

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-26T10:21:39+03:00

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В Кемерове на пересечении улиц Красноармейской и Весенней произошло массовое ДТП. Его участниками стали четыре автомобиля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/705491" frameborder="0"></iframe> Массовое ДТП на Красноармейской.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

Дорожный инцидент произошел в первой половине дня пятницы. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно, что участниками аварии стали четыре автомобиля, в том числе такси. Все машины имеют значительные повреждения.

Получить оперативный комментарий о происшествии у ГИБДД не удалось. Данные о причинах произошедшего и о возможных пострадавших в настоящее время уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU