2019-04-26T10:21:39+03:00
Происшествия

Массовая авария в центре Кемерова попала на видео

Участниками стали четыре автомобиля
Екатерина БОРМОТОВА
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На Красноармейской столкнулись четыре автомобиля Фото: Вася Филиппов, "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"На Красноармейской столкнулись четыре автомобиля Фото: Вася Филиппов, "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове на пересечении улиц Красноармейской и Весенней произошло массовое ДТП. Его участниками стали четыре автомобиля.

Массовое ДТП на Красноармейской.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

Дорожный инцидент произошел в первой половине дня пятницы. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно, что участниками аварии стали четыре автомобиля, в том числе такси. Все машины имеют значительные повреждения.

Получить оперативный комментарий о происшествии у ГИБДД не удалось. Данные о причинах произошедшего и о возможных пострадавших в настоящее время уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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