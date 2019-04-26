Массовая авария в центре Кемерова попала на видео
Участниками стали четыре автомобиля
На Красноармейской столкнулись четыре автомобиля Фото: Вася Филиппов, "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове на пересечении улиц Красноармейской и Весенней произошло массовое ДТП. Его участниками стали четыре автомобиля.
Массовое ДТП на Красноармейской.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
Дорожный инцидент произошел в первой половине дня пятницы. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно, что участниками аварии стали четыре автомобиля, в том числе такси. Все машины имеют значительные повреждения.
Получить оперативный комментарий о происшествии у ГИБДД не удалось. Данные о причинах произошедшего и о возможных пострадавших в настоящее время уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU