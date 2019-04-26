2019-04-26T11:02:17+03:00
Общество

10-летней девочке пришлось ночевать в подъезде в Междуреченске

Мать школьницы оштрафовали
Екатерина БОРМОТОВА
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Девочка испугалась гнева родителей и осталась ночевать в подъездеДевочка испугалась гнева родителей и осталась ночевать в подъезде
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В Междуреченске 10-летняя школьница загулялась и побоялась идти домой. В итоге девочка осталась ночевать в чужом подъезде, а мать и полиция всю ночь ее искали.

В 00.30 в полицию обратилась жительница Междуреченска, которая сообщила, что ее 10-летняя дочь не вернулась из школы. Самостоятельные поиски ребенка не дали результатов.

Полицейские незамедлительно организовали поиски девочки. В итоге ее нашли в одном из круглосуточных кафе, куда она зашла поесть. Ночь девочка провела в подъезде одного из многоквартирных домов.

Школьница рассказала, что после уроков гуляла по городу и не заметила, как стемнело. Девочка испугалась, что ее будут ругать, и не пошла домой.

- Противоправных действий в отношении нее не совершалось. Инспекторы ПДН провели со школьницей профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении матери девочки был составлен протокол об административном правонарушении. За неисполнение обязанностей по воспитанию дочери она должна будет заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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