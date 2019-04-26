СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-26T13:27:55+03:00

В кузбасском лесу пропал первый в этом сезоне собиратель черемши. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Кузбассовец отправился в лес собирать черемшу, а потом на его поиски отправились спасатели с собакой. К счастью, мужчину удалось найти живым и невредимым.

Инцидент произошел в Кемеровском районе неподалеку от деревни Тебеньково, там, где когда-то находился санаторий «Горячий ключ». Мужчина отправился собирать колбу. Он был уверен в том, что не заблудится в знакомых местах, однако в какой-то момент все-таки потерял дорогу. Тогда мужчина позвонил спасателям и рассказал о сложной ситуации.

Шесть спасателей вместе с собакой тут же отправились на поиск собирателя колбы. Несмотря на то, что он был на связи, найти мужчину не удавалось в течение нескольких часов.

- Спасатели обследовали территорию, где предположительно мог находиться мужчина. После этого они стали подавать звуковые сигналы, - сообщил подробности поисковой операции Дмитрий Халецкий, начальник отдела СМИ и организации Агентства защиты населения и территорий Кемеровской области.

Спасти же пропавшего помогла собака. Мужчина услышал громкий лай и пошел в ту сторону, откуда он доносился. В конце концов, он вышел к спасателям.

- Хочу напомнить всем, кто отправляется в лес, обязательно сообщите о своих планах родным и близким, возьмите с собой телефон и запасную батарею, воду, небольшой перекус, спички и зажигалку, - отметил Дмитрий Халецкий. - Это поможет в экстренной ситуации дождаться помощи спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU