Приставы нашли должников в аэропорту Кемерова

СЕГОДНЯ 03:52 2019-04-27T03:52:06+03:00

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В кемеровском аэропорту имени Алексея Леонова искали должников. Среди пассажиров трех утренних рейсов до Москвы нашлось 18 человек, накопивших долги.

Как рассказали в УФССП по Кемеровской области, 26 апреля в Кузбассе стартовала акция «Узнай о своих долгах». В Международном аэропорту имени Алексея Леонова в рамках акции приставы проверили пассажиров трех утренних рейсов, следующих до Москвы. Оказалось, что среди 445 пассажиров 18 имеют долги: 10 оплатили задолженность на месте, на имущество восьми был наложен арест.

- В период акции сотрудниками УФССП России по Кемеровской области проведены мероприятия на объектах массового пребывания граждан - автовокзалы, железнодорожные вокзалы, торговые центры, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU