В центре Кемерова перекроют движение из-за репетиции Парада Победы

СЕГОДНЯ 04:37 2019-04-27T04:37:56+03:00

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В понедельник, 29 апреля, в центре Кемерова перекроют движение автотранспорта. Это связано с проведением репетиции Парада Победы.

Движение автотранспорта будет ограничено по улице Орджоникидзе, от улицы Арочной до площади Советов, и по проспекту Советскому, от улицы Красной до улицы 50 лет Октября.

- Для репетиции парада военной техники в честь Дня Победы движение автотранспорта будет ограничено с 16.00 до 20.00, - сообщили в администрации Кемерова.

Движение общественного транспорта в это время будет осуществляться в объезд площади Советов по улицам 50 лет Октября, Ноградской, Кирова, проспекту Советскому, в обратном направлении маршруты движения автобусов не изменятся. Троллейбусы в этот временной отрезок будут следовать до остановки «Ресо Гарантия».

Кроме того, власти запретят стоянку автотранспорта с 20.00 28 апреля до 20.00 29 апреля. Это коснется площади Пушкина, улицы Красной, от проспекта Советского до улицы Арочной, улицы Арочной, Орджоникидзе, Притомской набережной – от улиц Арочной до дома №11 по улице Орджоникидзе. Припаркованные вопреки запрету автомобили будут отбуксированы на штрафстоянку у ТЦ «Променад 3».

ИСТОЧНИК KP.RU